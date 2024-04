Galeria Kaufhof schließt weitere Filialen. In Berlin trifft es drei Standorte, in Brandenburg verschwindet das Warenhaus endgültig. Der Einzelhandelsverband sieht aber Chancen für die Beschäftigten

Fahrzeuge fahren an der Galeria Kaufhof Filiale am Ringcenter an der Frankfurter Allee vorbei.

Berlin/Essen - Der Handelsverband Berlin-Brandenburg sieht gute Perspektiven für die Beschäftigten der Galerie-Karstadt-Filialen, die geschlossen werden „Es gibt einen derartigen Bedarf im Einzelhandel, dass die Beschäftigten sofort unterkommen können“, sagte Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Schwieriger sei die Situation für die Standorte. Die Schließung großer Warenhäuser sei für die Geschäfte in der Nachbarschaft und die Infrastruktur von Bedeutung.

Der Insolvenzverwalter der finanziell angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat am Samstag bekannt gegeben, dass in Berlin drei Filialen zum 31. August dieses Jahres geschlossen werden. Betroffen sind demnach die Standorte Ring-Center, Spandau und Tempelhof. Auch in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam soll das Warenhaus geschlossen werden. Bundesweit will das Unternehmen insgesamt 16 seiner 92 Filialen dichtmachen.

Busch-Petersen bezeichnete es als bitter, dass in Brandenburg nach den Plänen nun das letzte verbliebene Warenhaus des Konzerns geschlossen wird. In Berlin verschwinde mit dem Standort Tempelhof eines der ältesten Warenhäuser der Stadt. „Für die Spandauer Altstadt war das Warenhaus von großer Bedeutung. Das wird eine große Herausforderung“, meinte der Hauptgeschäftsführer. Entsprechend groß seien die Bemühungen der Politik, Lösungen zu finden. „Da rauchen die Köpfe“, so Busch-Petersen.