Frankfurt/Oder - Zahlreiche Altreifen sind im Ortsteil Lichtenberg in Frankfurt (Oder) in Brand geraten. Dabei kommt es zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Regionalleitstelle am Freitag mitteilte. Die Rauchwolken am Himmel sind demnach mehrere Kilometer weit zu sehen. Nach Angaben der Leitstelle wurde die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu dem Brand gerufen. Derzeit sind die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Wie das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.