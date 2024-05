Ein beschädigtes Wahlplakat hängt am Platz der Demokratie in Weimar.

Sömmerda - In Thüringen sind am Wochenende Dutzende Wahlplakate zerstört worden. Im Landkreis Sömmerda berichtete die Polizei von circa 80 Wahlplakaten, die in der Nacht zum Samstag beschädigt, beschmiert oder zerstört wurden. In Kahla waren es nach Polizeiangaben vom Sonntag 22 Plakate. In beiden Fällen waren nach Auskunft der Polizeien Plakate unterschiedlichster Parteien betroffen. Eine Sprecherin sprach von „allgemeiner Zerstörungswut“. Die Täter sind noch nicht bekannt, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.