Frankfurt/Main - Die Bundesligapartie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ist am Samstag unterbrochen worden. Der kuriose Grund: Wegen einer starken Rauchentwicklung nach dem Gebrauch von Pyrotechnik schaltete sich der Rauchwarnmelder im Videowürfel der Frankfurter Arena ein. Das Gerät wurde daraufhin automatisch in Richtung Spielfeld heruntergefahren, weshalb Schiedsrichter Felix Zwayer das Spiel für mehrere Minuten unterbrach. Als der Videowürfel wieder an seinem Platz war, wurde das Spiel fortgesetzt.