Erfurt - Durch das starke Abbremsen einer Straßenbahn in Erfurt ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bremste ein Auto am Dienstagvormittag unvermittelt ab, sodass auch die dahinter fahrende Straßenbahn abrupt halten musste. Zwei Fahrgäste fielen. Während Rettungskräfte die 51-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus brachten, blieb die zweite Person unverletzt. Der Autofahrer fuhr den Angaben zufolge unerkannt vom Unfallort davon.