Die Saison in der 2. Liga hat noch zwei Spieltage. Braunschweigs Robin Krauße wird sie nicht aktiv auf dem Feld erleben. Der DFB sperrt den Mittelfeldspieler nach seinem Platzverweis in Fürth.

Braunschweig - Für Robin Krauße von Eintracht Braunschweig ist die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga schon jetzt vorbei. Nach der Roten Karte am Samstag beim 3:3 in Fürth hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den Mittelfeldspieler für die beiden letzten Zweitliga-Spiele gegen den SV Wehen Wiesbaden und den 1. FC Kaiserslautern gesperrt. Das teilten die Braunschweiger am Montag mit.

Krauße könnte damit erst frühestens in zwei möglichen Relegationsspielen gegen den Tabellendritten der 3. Liga wieder zum Einsatz kommen. Die Eintracht spielt als Tabellen-15. noch gegen den Abstieg.

In Fürth hatte Schiedsrichter Richard Hempel den 30-Jährigen wegen eines groben Fouls an Branimir Hrgota kurz vor dem Halbzeitpfiff vom Platz gestellt. Die Braunschweiger haben dem Urteil des Sportgerichts bereits zugestimmt.