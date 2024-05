Görlitz - Der KunstBus Oberlausitz geht wieder auf Tour. Am 10. und 11. August fahren in der Regel stündlich Linienbusse sechs Kunstorte in der Region an, wie die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz am Freitag mitteilte. Die Verknüpfung von verschiedenen Kunstorten mit Aktionen zum Erleben, Erfahren und Mitmachen, aber auch zum Verweilen sowie die unbeschwerte Fahrt mit dem KunstBus macht den Reiz des Projektes aus und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher.

Kunststandorte sind in diesem Jahr das soziokulturelle Zentrum Telux, das Glasmuseum Weißwasser, das Sorbische Kulturzentrum, das Atelier Schwarz, der Rhododendronpark Kromlau sowie das Hermannsbad Bad Muskau.