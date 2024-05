Brand in Mehrfamilienhaus in Leipzig: Ein Todesopfer

Leipzig - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist am Donnerstag ein Mensch gestorben. Mehrere andere Bewohner wurden verletzt. Das Brandopfer starb trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch in dem Haus, wie die Polizei mitteilte. Die anderen Verletzten seien in Klinken gebracht worden. Weitere Angaben zu dem Feuer im Stadtteil Zentrum-Südost konnte die Polizei wegen des laufenden Einsatzes zunächst nicht machen. Die Brandursache sei noch ungeklärt. Die Kriminalpolizeiinspektion habe die Ermittlungen aufgenommen, ein Brandursachenermittler werde hinzugezogen.