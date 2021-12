Bidens lassen Weihnachtsbaum am Weißen Haus erstrahlen

Weihnachtstradition am Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben feierlich den Weihnachtsbaum erstrahlen lassen. Bei der Zeremonie waren auch prominente Gäste.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden kurz vor dem Entzünden des nationalen Weihnachtsbaums.

Washington - Gemeinsam mit Ehefrau Jill hat US-Präsident Joe Biden den Weihnachtsbaum am Weißen Haus zum Leuchten gebracht.

Die fast 100 Jahre alte Zeremonie zum Beginn der Festzeit feierten die Bidens am Donnerstagabend (Ortszeit) zusammen mit Künstlern wie LL Cool J, Billy Porter oder Kristin Chenoweth. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff waren anwesend. „Der immergrüne Baum erinnert uns daran, dass auch in den kältesten und dunkelsten Tagen des Winters das Leben und die Fülle zurückkehren werden“, sagte Biden.

Der bunt beleuchtete Baum steht im Ellipse-Park zwischen dem Weißen Haus und dem Washington Monument. Erstmals brachte Präsident Calvin Coolidge 1923 einen Weihnachtsbaum zum Leuchten. Der Nationale Weihnachtsbaum wird ab Samstag auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. „Mein Name ist Joe Biden. Ich bin der Ehemann von Jill Biden“, begrüßte der US-Präsident die Zuschauerinnen und Zuschauer. „Wir denken auch an diejenigen, die durch dieses Virus oder andere grausame Schicksalsschläge oder Unfälle Angehörige verloren haben“, sagte er in seiner kurzen Ansprache weiter.