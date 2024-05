16-Jähriger an Anschlussstelle der A 38 bei Bad Lauchstädt verunglückt

Bad Lauchstädt/MZ/und - In der Nacht zu Sonntag wollte ein 16-jähriger Motorradfahrer von der A38 aus Richtung Göttingen kommend auf die A143 auffahren. In der langgezogenen Kurve der Anschlussstelle kam er gegen 0.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte über den linken Fahrstreifen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Sein Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.