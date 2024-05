Wie viele Aussteller Veranstaltung in Markröhlitz angelockt hat.

MARKRÖHLITZ/MZ. - Zum nunmehr zwölften Mal hatte der Markröhlitzer Kultur- und Sportverein am Samstag zum Nostalgie- und Schleppertreffen eingeladen und verzeichnete noch einmal einen Ausstellerzuwachs. Zählte man im vorigen Jahr noch 67 Gefährte, so waren es dieses Mal 92 angemeldete Fahrzeuge; vorrangig alte oder besondere Traktoren, doch auch zahlreiche Mopeds von Simson und anderer Modelle.

Nicht nur mit den zahlreichen Fahrzeugen zeigte sich Mario Glotz zufrieden. „Ich freue mich, dass wir auch viele Händler haben, obwohl zeitgleich Bauermarkt in Weißenfels ist“, sagte der Mitorganisator und fügte hinzu: „Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Das ist inzwischen ein kleines Volksfest geworden“.

So konnten sich die jüngsten Besucher beispielsweise auf der Hüpfburg oder am Glücksrad vergnügen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Magda Hering gönnte sich beispielsweise eine Erbensuppe mit ihrer Enkelin. Die Seniorin war mit ihrem Mann aus der Nähe von Jena angereist – den hatte sie aber schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. „Der war selbst Bauer und ist hier voll in seinem Element“, sagte sie lachend.