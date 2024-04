Eine Fußgängerin wird am Samstag in Lichterfelde schwer verletzt. Ein betrunkener Autofahrer war an einer Kreuzung über eine rote Ampel gefahren.

Berlin - Ein betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Lichterfelde laut Zeugenaussagen mit seinem Wagen über eine rote Ampel gefahren und hat dabei eine Fußgängerin erfasst. Die 22-Jährige soll am Samstagnachmittag an der Kreuzung Hindenburgdamm/Gélieustraße durch die Luft geschleudert und auf der Fahrbahn aufgeschlagen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fußgängerin wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Frau erlitt laut Polizei eine Fraktur an der Wirbelsäule, einen Beckenbruch und eine Kopfplatzwunde. Lebensgefahr solle jedoch nicht bestehen. Ein Alkoholtest bei dem 35 Jahre alten Autofahrer ergab 0,85 Promille Atemalkohol. Sein Auto und Führerschein wurden beschlagnahmt. Der Hindenburgdamm blieb über mehrere Stunden gesperrt. Von der Sperrung waren mehrere Buslinien betroffen, wie es hieß. Ob die Fußgängerin Grün hatte, war zunächst nicht klar.