Eine 18-Jährige schwebt am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Lebensgefahr. Auch ihre Beifahrerin kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Oldenburg - Zwei junge Frauen sind nach einem Autounfall in Oldenburg mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 18 Jahre alte Fahrerin schwebte am Freitagmorgen zunächst in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ihre 25 Jahre alte Beifahrerin sei bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag ebenfalls schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die beiden Frauen mit ihrem Wagen stadtauswärts unterwegs, wie es hieß. Nach Überqueren eines Bahnübergangs kam der Wagen von der Straße ab und rammte einen Baum, überschlug sich und landete im Straßengraben.