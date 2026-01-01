In Bremen spricht die Polizei von einer „arbeitsreichen Nacht“. Vereinzelt werden Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern beschossen. Auch ein Wasserwerfer kommt zum Einsatz.

Bremen - In der Silvesternacht ist es auch in Bremen zu Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute gekommen. Nach Angaben der Polizei erlitten fünf Polizisten ein Knalltrauma, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Bei einigen Einsätzen musste die Feuerwehr unterstützt werden, weil sie mit Pyrotechnik beschossen wurde.

Insgesamt sprach die Polizei in der Hansestadt von einer „arbeitsreichen Nacht“. Es habe Körperverletzungen, unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerkskörpern und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz gegeben. Von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr am Neujahrsmorgen sei die Polizei zu 300 Einsätzen ausgerückt.

Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen beschossen

In Bremen-Tenever brannte es auf dem Dach einer Kindertagesstätte. Die Feuerwehr wurde bei ihrer Arbeit behindert, weil etwa 20 Menschen die Einsatzkräfte mit Böllern und Raketen beschossen. Die alarmierte Polizei wurde laut Pressemitteilung von der „auf 50 Personen angewachsenen Menschenmenge durchgehend beleidigt und mit Böllern beworfen, die direkt vor ihnen explodierten“. Nach Beruhigung der Situation wurden bei Kontrollen Schreckschusswaffen, Messer und Reizgas sichergestellt.

An einer anderen Stelle in der Stadt wurden Altpapier, Unrat und ein E-Scooter abgebrannt. Bei der Festnahme von Tatverdächtigen kam es auch hier zu Angriffen auf die Einsatzkräfte. Die Polizei setzte Reizgas ein. Die Feuerwehr habe den Bereich nicht befahren können, weil sie mit Böllern beschossen wurde, hieß es weiter. Der Brand wurde von einem Wasserwerfer der Polizei gelöscht. Verletzt wurde niemand.