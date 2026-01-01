Eine Lagerhalle mit Heu- und Strohballen steht in Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Bismark - Beim Großbrand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Altmark ist ein hoher Sachschaden entstanden. Aus bisher ungeklärter Ursache sei im Bismarker Ortsteil Poritz eine Lagerhalle für Heu- und Strohballen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen des Feuers auf einen benachbarten Stall habe aber verhindert werden können.

Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Auf der Lagerhalle habe sich eine große Photovoltaikanlage befunden.