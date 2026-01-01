Nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss in Berge musste eine Beifahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Berge/Osnabrück - Unter Alkoholeinfluss ist ein 21 Jahre alter Autofahrer in Berge gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall im Landkreis Osnabrück wurde die junge Frau auf dem Beifahrersitz schwer verletzt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Der Fahrer war nachts in der Gemeinde Berge von der Straße abgekommen. Das Auto wurde durch den Aufprall zusammengedrückt, der 21-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen. Da „definitiv Alkohol im Spiel war“, wie ein Polizeisprecher sagte, wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.