Die Berliner Stadtreinigung schickt schon am frühen Morgen in Mitte Putztrupps, um die Straßen rund um das Brandenburger Tor zu säubern.

Berlin - Nach der Böllerei und den Silvesterfeiern hat das große Aufräumen begonnen: Die Berliner Stadtreinigung rückte am frühen Morgen mit Scharen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen Fahrzeugen zum „Spezialeinsatz zur Neujahrsreinigung“ aus. Zunächst rund um das Brandenburger Tor beseitigten Putztrupps die Folgen der großen Silvesterparty und räumten die Strecke für den Neujahrslauf.

Auch viel besuchte Plätze wie den Kurfürstendamm, die Schönhauser Allee und den Hermannplatz will die BSR schon am Neujahrstag von Unrat wie Böllerresten oder Flaschen befreien. Für den 1. Januar sind dafür rund 500 Beschäftigte und 180 Fahrzeuge eingeplant, wie die BSR vorab mitgeteilt hatte. Der Rest des Stadtgebiets wird dann ab Freitag nach und nach gesäubert.

Üblicherweise sammelt die Stadtreinigung nach eigenen Angaben nach dem Jahreswechsel wahre Müllberge ein. Vor einem Jahr waren es 670 Kubikmeter, zu Neujahr 2024 wurden 620 Kubikmeter registriert, ein Jahr davor 520 Kubikmeter. Darunter sind vor allem Feuerwerksbatterien, Böller- und Raketenreste, Flaschen, Becher und Verpackungen.