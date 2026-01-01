Mit Greifzangen und Mülltonnen setzen Muslime vielerorts ein Zeichen für saubere Städte. Die Aktion gibt es schon deutlich länger als die „Stadtbild“-Debatte.

Osnabrück/Hannover - Auch in Niedersachsen haben Dutzende Muslime erneut die Straßen von Silvestermüll befreit. In Osnabrück sammelten die Teilnehmer der Ahmadiyya-Gemeinde die Reste von Raketen und Böllern vor dem Rathaus in Mülltonnen. In Hannover wollte sich die Ahmadiyya-Gemeinde ebenfalls wieder an einer Reinigungsaktion der Abfallwirtschaft beteiligen.

Bundesweit rechneten die Organisatoren mit mehr als 10.000 Teilnehmern in rund 240 Städten. In diesem Jahr sollte die Aktion auch ein Zeichen gegen die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) losgetretene „Stadtbild“-Debatte setzen - nach dem Motto „Wir reden nicht über das Stadtbild. Wir verbessern es.“

Hinter der Aktion stehen der Verband Ahmadiyya Muslim Jamaat und dessen Jugendverband. Der Ahmadiyya-Jugend gehören dem Berliner Imam Scharjil Khalid zufolge in Deutschland etwa 20.000 junge Menschen an. Den Neujahrsputz gibt es nach seinen Worten schon seit 30 Jahren.