In einem Lokal in der Bremer Neustadt kommt es am Neujahrsmorgen zu einer Auseinandersetzung. Zeugen beobachten einen Mann mit Schussverletzung. Die Hintergründe sind unklar.

Bremen - Mit einer Schussverletzung am Bein ist ein 36 Jahre alter Mann in Bremen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor soll es nach Zeugenaussagen zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal in der Neustadt gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Hintergründe seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am frühen Morgen seien die Beamten zu dem Einsatz gerufen worden. Zeugen hatten dort einen Mann mit einer Beinverletzung beobachtet. Die Polizisten fanden den 36-Jährigen mit einer Schussverletzung vor. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.