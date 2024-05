Erfurt - Ein betrunkener Einbrecher ist ein Erfurt von den Hausbewohnern ertappt worden und hat mit einem Topf und einem Topfdeckel auf das Ehepaar geworfen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, verfehlte der 30-Jährige am Samstagfrüh sein Ziel und es wurde niemand verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge brach der 30-Jährige gegen 6.00 Uhr durch die Terrassentür in die Küche im Erdgeschosse des Einfamilienhauses ein. Die beiden 66 Jahre alten Bewohner waren bereits wach und kamen, um nachzuschauen, was los war. Als der Einbrecher das Ehepaar bemerkte, fing er an, beide zu bewerfen. Die Polizei fand den Mann wenig später im Garten des Hauses und nahm ihn vorläufig fest.