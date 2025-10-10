In Sachsen-Anhalt beginnen heute die zweiwöchigen Herbstferien. Viele nutzen die Zeit für einen Urlaub oder Familienbesuche. Worauf sollten Autofahrer achten? Der Rückblick auf den Sommer macht Mut.

Besonders auf der A9 könnte die Geduld von Autofahrern in den Herbstferien herausgefordert werden. (Symbolfoto)

Magdeburg - Sachsen-Anhalt startet in zweiwöchige Herbstferien - und entsprechend voll kann es auf den Straßen werden. Wie der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt mitteilte, müssen Autofahrer vor allem auf der A9 mit Einschränkungen rechnen, da dort weiterhin mehrere Baustellen bestehen. „In Richtung Süden und bei schönem Herbstwetter dürften insbesondere Wochenenden mit einem verstärkten Ausflugs- und Reiseverkehr belastet sein.“ Die Empfehlung lautet: möglichst in Randzeiten fahren und sich vor dem Start gut über die Verkehrslage und mögliche Alternativrouten informieren.

Sommerferien 2025 waren entspannter als noch 2024

Der ADAC blickt zugleich auf die Sommerferien 2025 zurück. Dabei stellt er eine deutliche Entspannung auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr fest. Der ADAC zählte im Ferienzeitraum 772 Staus und damit einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu 1.091 Staus im Vorjahreszeitraum.

Auch die Gesamtlänge der Staus sank den Angaben zufolge deutlich auf 1.499 Kilometer, ein Jahr zuvor waren es noch 2.146 Kilometer gewesen. „Hauptursache für diesen Rückgang ist unter anderem die Fertigstellung mehrerer großer Baustellen, wie zum Beispiel auf der A2 an der Landesgrenze zu Niedersachsen“, so der Automobilclub.