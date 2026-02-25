Ein Mann kommt mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, das Auto kracht gegen einen Baum. Das hat schlimme Folgen.

Badbergen - Ein Auto ist im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde der 46 Jahre alte Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Der 39-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, ein 21-Jähriger auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache in Badbergen in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die drei Insassen kamen in Krankenhäuser. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.