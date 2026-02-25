Berlin - Mit einer Schussverletzung im Bein ist eine 25 Jahre alte Frau in einem Hotel in Berlin-Wilmersdorf gefunden worden. Die Frau sei nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Der unbekannte Täter sei geflüchtet. Die genauen Umstände und ob die Frau im Hotel oder an einem anderen Ort verletzt wurde, würden noch ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.