Ein Zeuge entdeckt ein totes Kind - im gleichen Haus wird die verletzte Mutter gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Traunstein - Eine Frau soll im oberbayerischen Traunstein ihr Kleinkind getötet haben. Danach habe sich die 41-Jährige vermutlich selbst verletzt, teilte die Polizei mit. Die verdächtige Deutsche kam in ein psychiatrisches Krankenhaus und wurde zunächst von der Polizei bewacht. Ihr Gesundheitszustand sei stabil. Über die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. Das Amtsgericht Traunstein erließ einen Unterbringungsbefehl.

Ein Zeuge hatte demnach das tote Kind am Dienstag in einer Wohnung in der Traunsteiner Innenstadt gefunden. Die verletzte Mutter wurde kurz zuvor im selben Mehrfamilienhaus angetroffen.

Der Vater und weitere Angehörige des getöteten Kindes wurden von einem Team des Kriseninterventionsdienstes betreut.

Anhaltspunkte für die Beteiligung Dritter an der Tat ergaben sich bisher nicht.