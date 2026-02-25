Stiller kann in der Zwischenrunde mitwirken, Chabot fehlt gesperrt – und der VfB kann sich sogar eine Niederlage leisten. Doch der Trainer bleibt vorsichtig: Wer rückt in die Abwehr?

Stuttgart - Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller hat nach einem Schlag aufs Knie keine langwierige Verletzung erlitten und steht dem VfB Stuttgart im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League gegen Celtic Glasgow zur Verfügung. Der Mittelfeldstratege absolvierte das Mannschaftstraining am Mittwoch.

Das Hinspiel hatten die Schwaben mit 4:1 bei den Schotten für sich entschieden, dennoch warnt Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Wiedersehen am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL). „Es ist sozusagen erst Halbzeit“, sagte der Coach. „Aber wir sind zuversichtlich, dass wir uns für die nächste Runde qualifizieren.“

Der VfB könnte sich vor heimischer Kulisse eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied leisten. Hoeneß hofft jedoch, dass seine Mannschaft Selbstvertrauen für die entscheidenden Wochen im Saisonfinale sammelt. „Wir wollen gewinnen, das ist wichtig für uns.“

Abwehrchef Chabot gesperrt

Anders als Stiller steht Jeff Chabot aufgrund einer Gelb-Sperre nicht zur Verfügung. Noch lässt der Coach offen, wer den Abwehrchef vertreten wird. „Abwarten, was morgen passiert“, sagte Hoeneß. „Jeff fehlt, aber wir haben Alternativen.“ Eine Option ist es, Ramon Hendriks im Abwehrzentrum aufzubieten. Im Hinspiel agierte der 24-Jährige als Linksverteidiger. Außen könnte Maximilian Mittelstädt zum Einsatz kommen. Aber auch Luca Jaquez oder Ameen al-Dakhil sind Alternativen.

Sollte der VfB Stuttgart das Achtelfinale erreichen, steht dort mit dem FC Porto oder Sporting Braga ein Duell mit einem Club aus Portugal an. Die Entscheidung fällt in der Auslosung am Freitag im Schweizerischen Nyon.