Bad Schandau - Im Nationalpark Sächsische Schweiz ist die seltene Teichfledermaus entdeckt worden. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Fledermauskundlern beobachtete ein Naturschutzfachmann der Nationalpark- und Forstverwaltung das Tier Anfang Februar in seinem Winterquartier, wie Sachsenforst mitteilte. Die Art gehört demnach zu den seltensten Fledermausarten in Sachsen und Deutschland.

Bereits im vergangenen Sommer gelang ein akustischer Nachweis der hochfrequenten Rufe der Teichfledermaus bei Schmilka. Zum ersten Mal wurde die Art in der Sächsischen Schweiz 2020 bei einer Netzfangaktion bestätigt. Eine Wochenstube ist bisher nicht bekannt, das heißt, ihre Fortpflanzung ist vor Ort noch nicht nachgewiesen. Die Beobachtung im Winterquartier legt den Angaben nach aber nahe, dass sich die Art häufiger dort aufhält.

Seit mehr als 30 Jahren kontrolliert die Nationalpark- und Forstverwaltung mit Unterstützung Ehrenamtlicher die Winterquartiere von Fledermäusen. Sie beobachten die Bestände der verschiedenen Arten und machen sich ein Bild vom Zustand der Quartiere, um eventuelle Probleme bei der Überwinterung zu ermitteln.