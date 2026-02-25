In Brandenburg ist die Anzahl politisch motivierter Straftaten mit einem rechten Hintergrund gestiegen. Gewalt ist dabei zentraler Bestandteil.

Potsdam - Die Zahl rechter Straftaten hat im vergangenen Jahr in Brandenburg zugenommen. Die Behörden registrierten 2025 fast 2.840 politische Straftaten aus dem rechten Spektrum, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Noack hervorgeht. Darunter waren rund 100 Gewalttaten. Insgesamt sei das ein Anstieg von knapp 280 Fällen oder rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zum großen Teil handelte es sich dabei um das Verwenden verfassungsfeindlicher und terroristischer Kennzeichen, Volksverhetzung, Beleidigungen und Sachbeschädigung.

Mehr gewaltorientierte Rechtsextremisten in Brandenburg

„Rechte Gewalt ist nach wie vor auf dem Vormarsch“, betonte Noack. „Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, entschlossen und konsequent zu handeln. Dazu gehören eine klare politische Haltung, eine wirksame Prävention sowie eine konsequente Strafverfolgung all jener, die Hass säen, Gewalt verherrlichen oder unsere Demokratie destabilisieren wollen.“

Noack verwies zudem auf Daten aus dem Bericht des Verfassungsschutzes zu gewaltorientierten Rechtsextremisten in Brandenburg. Demnach sei deren Zahl zwischen 2021 und 2024 von 1.390 auf 3.650 gestiegen.