Die Feuerwehr rückt zu einem Brand aus. Später wird in der Wohnung in Uslar eine Leiche gefunden. Viele Fragen zu dem Fall sind zunächst offen.

Uslar - Nach einem Feuer ist in einer Wohnung in Uslar ein Toter gefunden worden. Der Gestorbene war vermutlich der Bewohner, wie die Polizei mitteilte. Hintergründe zu dem Vorfall in der Stadt nordwestlich von Göttingen - etwa zur Brand- oder Todesursache - waren zunächst nicht bekannt. Der Brand sei am Mittag in einem Zimmer der Wohnung ausgebrochen und später gelöscht worden.