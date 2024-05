Buchholz in der Nordheide - Ein 21-Jähriger, der bei einem Autounfall eine schwere Kopfverletzung erlitten hat, ist geflohen und wird nun in Seevetal gesucht. Er sei noch vom Rettungsdienst versorgt worden, teilte die Polizeiinspektion Harburg am späten Montagabend mit. Der Vermisste sei wegen der Verletzung vermutlich orientierungslos und reagiere nicht auf Ansprache. Er sei dringend auf medizinische Hilfe angewiesen und befinde sich möglicherweise in einer lebensbedrohlichen Lage.

Zuletzt sei der 21-Jährige am Montagabend im Bereich der Neu-Eckeler-Straße in Rosengarten im Kreis Harburg gesehen worden. Ein Großaufgebot der Polizei sucht unter anderem mit Drohnen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, im Bereich ihrer Grundstücke und Gärten nach dem Vermissten Ausschau zu halten. Dieser Gesuchte habe kurze dunkle Haare, ist circa zwei Meter groß und trägt ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Jeanshose.