Magdeburg - Das Theater Magdeburg hat das zurückliegende Jahr eigenen Angaben zufolge als „Rekordjahr“ abgeschlossen. 2023 habe die Auslastung bei 82,3 Prozent gelegen, teilte das Theater am Donnerstag in Magdeburg mit. Rund 165.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten 942 Vorstellungen, wie es hieß. Das 2004 entstandene Viersparten-Haus mit Ballett, Musiktheater, Konzert und Schauspiel habe Einnahmen von mehr als 3,2 Millionen Euro erzielt. Laut des Generalintendanten Julien Chavaz war 2023 das einnahmenstärkste Jahr in der Theatergeschichte.

2023 habe es 24 Premieren im Opern- und Schauspielhaus gegeben - fast alle seien ausverkauft gewesen, hieß es. Im Musiktheater waren neun Premieren im Programm. Das Musical „Catch Me If You Can“ auf dem Domplatz sahen im Sommer laut Theater 22 765 Zuschauer, was einer Auslastung von 99,5 Prozent entspricht. In der Schauspiel-Sparte wurden im Vorjahr zwölf Premieren gefeiert.