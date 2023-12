Friedersdorf - Die Volleyballer des VC Bitterfeld/Wolfen haben ihre vierte Saisonniederlage kassiert. Am Sonntag verlor der Bundesliga-Aufsteiger in Friedersdorf gegen WWK Volleys Herrsching nach 72 Minuten glatt in drei Sätzen mit 0:3 (21:25, 17:25, 23:25). Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Eric Burggräf, der als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde. In der Tabelle liegt die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt als Siebenter weiterhin im Mittelfeld.

In allen drei Durchgängen liefen die Gastgeber von Anfang an einem Rückstand hinterher. Nur im dritten Satz bestand für die Bitterfelder beim Stand von 20:21 die Möglichkeit, auf 1:2 verkürzen. Die cleveren Herrschinger ließen sich die Partie aber nicht mehr aus der Hand nehmen.