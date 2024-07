Auf der Lohnabrechnung schlägt die Pflegeversicherung jeden Monat mit 3,4 Prozent zu Buche, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte teilen. Doch wer später eine Heimpflege benötigt, der muss inzwischen eine hohe Eigenbeteiligung leisten, die Ruheständler am Ende des Lebens ihre gesamten Ersparnisse und Eigenheim kosten kann.

Für den Platz im Pflegeheim müssen Bewohner in Sachsen-Anhalt aktuell im ersten Jahr im Schnitt 2.373 Euro im Monat zahlen und damit 292 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Das ergab eine Erhebung des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK). In Sachsen sind es 2.667 Euro und in Thüringen 2.649. Die Eigenbeteiligung ist anschließend durch steigende staatliche Zuschüsse gestaffelt. Nach 36 Monaten sind es in Sachsen-Anhalt aber immerhin noch 1.457 Euro im Monat.

„Seit Jahren steigen die Beiträge massiv an“, sagt Klaus Holst, Leiter der VDEK-Landesvertretung, meiner Kollegin Lisa Garn. „Ging es früher um niedrigere Beträge, sind es jetzt jährlich mehrere hundert Euro mehr. Für die Bewohner ist das nicht oder immer schwieriger zu stemmen.“

In den mitteldeutschen Ländern sind die Eigenanteile noch deutliche geringer als in vielen westdeutschen Bundesländern. Grafik: Büttner

Grund für die extremen Steigerungen sind neben gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel vor allem höhere Löhne. Pflegekräfte müssen seit Ende 2022 mindestens nach Tarif bezahlt werden. „Der Fachkräftemangel führt dazu, dass Einrichtungen auch Prämien zahlen, um Personal zu gewinnen oder zu halten“, so Scholz. In den westdeutschen Bundesländern liegen die Pflegekosten zu Beginn bei mehr als 3.000 Euro. Zum Vergleich: Bei den Männern lag die Rente in Deutschland zuletzt im Schnitt bei 1.728 Euro, bei den Frauen bei 1.316 Euro.

Immer mehr Menschen sind daher auf Sozialhilfe angewiesen, um den Heimplatz bezahlen zu können. In Sachsen-Anhalt zahlte das Sozialministerium im vergangenen Jahr rund 80 Millionen Euro an „Hilfe zur Pflege“ – seit 2017 hat sich die Summe damit verdoppelt.

Viele Heimbewohner benötigen Hilfe auch bei einfachen Tätigkeiten wie dem Aufstehen. Foto: Tom Weller/dpa

Pflegebedürftige Personen sind in erster Linie aber verpflichtet, die Kosten des Heimaufenthalts selbst zu tragen. Dazu muss auch das Gesparte herangezogen werden. Reichen Rente und eigenes Vermögen nicht aus, um die Heim- oder Pflegekosten selbst zu bezahlen, springen entweder der Ehepartner, die Kinder oder zuletzt der Sozialstaat ein. Das „Schonvermögen“ liegt laut Württembergischer Versicherung bei etwa 10.000 Euro. Das reicht gerade, um eine ordentliche Beerdigung zu bezahlen.

Über das Thema Kosten der Pflege, und wie Immobilienvermögen durch Schenkungen an Kinder vielleicht erhalten werden kann, machen sich viele Menschen auch mit Renteneintritt aber noch keine Gedanken. Die eigene Gebrechlichkeit wird aus nachvollziehbaren Gründen verdrängt. Doch Verdrängung ist in finanziellen Angelegenheiten nie eine gute Strategie – auch bei den Pflegekosten nicht.

Weitere Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Saalesparkasse muss zahlen

Vor 20 Jahren entschied der Bundesgerichtshof, dass Kunden mit Prämiensparverträgen wegen unwirksamer Klauseln teils nachträglich Geld zusteht. Nun gibt es ein Urteil, wie viel die Saalesparkasse in Halle nachzahlen muss. Das hat auch Folgen für andere Institute. (MZ)

Günstige Ferienwohnungen

Bayerischer Wald oder Harz? Der Preisvergleich zeigt: In Sachsen-Anhalt können Urlauber besonders günstig Ferienwohnungen mieten. Es kommen mehr Urlauber. In diesem Jahr wird das Vor-Corona-Niveau überschritten. (MZ)

In Sachsen-Anhalt sind Ferienwohungen günstig. Grafik: Tobias Büttner

Nice-Pack schließt Werk

Der Feuchttuch-Hersteller Nice-Pak schließt sein Werk in Osterweddingen bei Magdeburg. Begründet wird das auch mit steigenden Löhnen. Was das Unternehmen für die Mitarbeiter plant. (VS)

Süße Expansion bei Viba

Die Nachricht war eine ziemliche Sensation: Im April wurde bekannt, dass der Süßwarenhersteller Viba Sweets aus Floh-Seligenthal in Südthüringen die Süßwarenhändler Hussel, Arko, Eilles kauft. Auf einen Schlag wuchs die Mitarbeiterzahl von 450 auf 1.000 an. Risikoreiches Wagnis oder genialer Coup? (MDR)

Chemiefirma Domo investiert

Nach schweren Krisenjahren fährt der Kunststoffhersteller Domo seine Anlagen wieder auf Volllast – und will in Leuna investieren. Der Chef sagt: Das sei ein Zeichen, dass der Standort das Flaggschiff des Konzerns sei.

Das Chemie-Unternehmem Domo hat in Leuna die Produktion wieder nach oben gefahren. Foto: Briest

Neuer Chef bei Solarwatt

Nach dem Produktions-Aus bekommt das Dresdner Solar-Unternehmen Solarwatt einen neuen Chef. Detlef Neuhaus hat nach 14 Jahren das Unternehmen verlassen. Sein Nachfolger wird als kommissarischer Chef vorgestellt. (SZ)

Bonus für Anwesenheit bei Tesla

Das Tesla-Management klagt über die hohen Fehlzeiten im Werk im brandenburgischen Grünheide. Nun will der Autohersteller Beschäftigte, die selten krank ausfallen, mit bis zu 1000 Euro Prämie belohnen. (HB)

Tesvolt liefert für Speicherpark

Großauftrag für den Batteriespeicher-Hersteller Tesvolt: Das Wittenberger Unternehmen soll die Anlagen für einen Speicherpark Rheinland-Pfalz mit 65 MWh Kapazität liefern. Der Speicherpark soll vor allem Öko-Strom zwischenspeichern.