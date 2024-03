in dieser Woche habe ich ein Stück Zukunft der Arbeitswelt in Sachsen-Anhalt gesehen. Das große Hermes-Versandzentrum in Haldensleben nördlich von Magdeburg, das zum Handelskonzern Otto gehört, testet aktuell Roboter, die den Paketversand deutlich beschleunigen und auch menschliche Arbeitskräfte in größerem Umfang ersetzen könnten.

In einer Versandhalle begrüßt einen zuerst der vierbeinige, autonome Roboter-Hund „Spot“ des US-Roboter-Herstellers Boston Dynamics. Nach Angaben von Betriebsleiter Stefan Nießen wird der Roboter-Hund bereits auf dem über 460.000 Quadratmeter großen Gelände von Hermes Fulfilment genutzt, um sogenannte Technik-Tunnel zu kontrollieren. Spot besitzt neben Kameras unter anderem Gas-Detektoren und kann Wärmebilder erstellen. So sollen zum Beispiel mögliche Lecks frühzeitig erkannt werden.

Der vierbeinige, autonome Roboter-Hund „Spot“ unternimmt Kontrollgänge im Technik-Tunnel. Foto: Höhne

Weit größere Auswirkungen auf die Arbeit im Versandzentrum mit derzeit rund 4.300 Mitarbeitern wird jedoch ein KI-Robotersystem des US-Herstellers Covariant haben. Mittels eines Druckluft-Systems nimmt ein Robotersystem in Folien verpackte T-Shirts, Hosen oder Jacken aus einer Kiste und legt sie auf ein Förderband. Anschließend wird die Kleidung von einer Verpackungsmaschine in einen Versandbeutel eingeschweißt. Das sieht im Grunde nicht so anspruchsvoll aus.

Das Besondere: Der Roboter lernt mittels Künstlicher Intelligenz über Videomaterial, wie er die unterschiedlichen Kleidungsstücke aufnehmen muss. „Vor drei bis vier Jahren stand solche Technik für Artikel dieses Sortiments noch nicht zur Verfügung“, erläutert Nießen. Aktuell testet die Otto-Tochter Hermes Fulfilment die Systeme mit einer Pilotstation. Ab dem kommenden Jahr sollen sie im Regelbetrieb eingesetzt werden.

Bisher erledigt ein Mitarbeiter die beiden Arbeitsschritte: Artikel aus der Wanne aufnehmen und in eine Versandtüte stecken. Im neuen System sind diese zwischen dem Covariant-System und der Verpackungsmaschine aufgeteilt. Zu welchen Effizienzgewinnen das führt und in welchem Ausmaß dadurch Mitarbeiter ersetzt werden, dazu werde ich demnächst ausführlich in der MZ berichten.

Die Entwicklung der Technik verläuft rasant. Vor wenigen Wochen stellte das US-Startup Figure AI seinen neuen humanoiden Roboter vor. In einem Youtube-Video wird gezeigt, wie der Roboter Figure 01 eine Kaffeekapsel in einen Automaten steckt und auf den Startknopf drückt. Spektakulär daran ist, dass der KI-Roboter diese Tätigkeit innerhalb von nur zehn Stunden gelernt haben soll, indem er sich Videos zur Bedienung des Automaten angeschaut hat.

Die großen US-Tech-Giganten sind jedenfalls begeistert. Vor wenigen Tagen investierten unter anderem Microsoft, OpenAI und Amazon 675 Millionen US-Dollar in das Start-up. Von solchen Summen können deutsche Roboter-Startups nur träumen. Chancenlos sind sie aber nicht: Das Dresdner Start-up Wandelbots beispielsweise hat auch bereits mehr als 100 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt, um eine Software zu entwickeln, um Robotern möglichst einfach neue Dinge beizubringen.

Betriebsleiter Stefan Nießen zeigt auf den neuen KI-Roboter von Covariant, der Keidung auf ein Förderband legt. Foto: Höhne

Gerade mit dem Blick auf den Fachkräftemangel sind diese Entwicklungen nicht zu unterschätzen: Hermes Fulfilment-Manager Nießen spricht darüber offen: „Die Jobprofile werden sich bei uns ändern.“ Tätigkeiten, die sehr auf Wiederholung beruhen oder körperlich anstrengend sind, würden abnehmen. „Stattdessen benötigen wir künftig Mitarbeitende, die Roboter-Systeme bedienen und warten können.“

Weitere Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

72 Prozent Öko-Strom im Netz

Der Osten hat die Klimaschutzziele für 2030 schon fast erreicht: 72 Prozent Ökostrom im Netz von 50 Hertz. In den Ausbau will Firmenchef Kapferer bis 2028 knapp 21 Milliarden Euro investieren. Die Stromkunden müssen das über höhere Netzentgelte aber bezahlen. (MZ)

Traditionsreiche Logistikfirmen sind pleite

Nach der Mauterhöhung um bis zu 83 Prozent nehmen Insolvenzen im Verkehrssektor deutlich zu. Auch namhafte Speditionen aus Mitteldeutschland geben auf. Welche Konsequenzen das hat. (MZ)

„Troitzsch-Trans“-Geschäftsführer Deflef Hoffmann steht vor seinem Fuhrpark in Bad Schmiedeberg. Doch hier steht inzwischen alles still. Foto: Paul Damm

Russen zahlen Parkgebühren

Wegen Flugverbots in der EU sind seit zwei Jahren drei Antonov 124 am Airport Leipzig/Halle festgesetzt. Warum der russische Eigner weiter die sogenannten Abstellentgelte zahlt. (MZ)

Bahnen erzielen Fahrgastrekord

Streiks, Ausfälle, Baustellen: Dennoch stiegen so viele Menschen wie lange nicht in Sachsen-Anhalts Nahverkehrszüge ein. Das Verkehrsministerium sagt, wo es zusätzliche Züge einsetzen will und was es kostet.(VS)

Aufgrund des Deutschland-Tickets gibt es deutlich mehr Fahrgäste. Grafik: Büttner

Porsche fährt an der Börse hinterher

Von der Euphorie des Börsenstarts ist nicht viel geblieben. Bei der Aktie vermissen Anleger den Wow-Effekt der Autos. Konzernchef Oliver Blume erklärt im Leipziger Werk, warum Porsche für die Zukunft gerüstet ist. (RND)

Oerlikon schließt Werk

Das Schweizer Unternehmen Oerlikon will seine Aktivitäten im Bereich 3D-Druck in den USA bündeln. Das bedeutet das Aus für das Werk mit 120 Mitarbeitern in Barleben. Der Termin für die Schließung steht jetzt fest. (VS)

Vier Monate Streik

Noch nie haben Beschäftigte der Metallindustrie so lange gestreikt wie jetzt in Espenhain. Selbst Sachsens Ministerpräsident blitzt im Bemühen um Vermittlung bei Arbeitgebern ab. (SZ)

Immobilienmarkt in Leipzig bricht ein

Egal ob Gewerbehalle, Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung: Der Umsatz durch Immobilienverkäufe ist in Leipzig auf das Niveau von 2004 gesunken. (SZ)