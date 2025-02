gibt es Wirtschaftsförderer, die nicht vom Staat bezahlt werden? Ja, die gibt's. Steffen Sauer vom Immobilienberatungsunternehmen Colliers ist so einer. Oder Frank Schönfelder, Immobilienmanager bei BNP Paribas Real Estate. Sie suchen in ganz Deutschland Investoren, die sich in der Region Leipzig/Halle ansiedeln sollen. Sie tun das nicht im Auftrag der Länder oder Kommunen, sondern für große Immobilien-Entwickler wie Goodman, VGP, Garbe oder Panattoni, welche im Vermittlungserfolg die Berater bezahlen.

Colliers-Manager Sauer vermittelte zuletzt die Ansiedlung des Münchner Gebrauchtrad-Unternehmens Bravobike vor den Toren Halles. Das Unternehmen, das auf die Aufbereitung von Leasingfahrrädern spezialisiert ist, wird eine Logistikhalle des Immobilienentwicklers Garbe in Kabelsketal (Saalekreis) beziehen. Nach dem Ende des Leasings kauft Bravobike die Fahrräder auf, richtet sie her und verkauft sie online. Am neuen Standort sollen laut Bravobike-Chefin Nela Murauer jährlich bis zu 65.000 Fahrräder aufbereitet werden. Zunächst werden 70 Mitarbeiter gesucht, darunter Monteure, Logistiker und Zweiradmechatroniker. Der Start der Produktion soll im Juli 2025 sein.

Große Immobilien-Investoren haben im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Region Leipzig/Halle bei den Logistikneubauten erneut bundesweit auf Platz eins landete. Laut einer Erhebung des Beratungsunternehmens Logivest wurden Hallenflächen mit einer Größe von 465.000 Quadratmetern errichtet.

Top-Logistikregionen in Deutschland 2024 Grafik: Büttner

Zu den Großprojekten im Ballungszentrum zählen unter anderem das Logistikzentrum „The Space“ von Bentall-Green-Oak im „Star Park“ bei Halle. Im Mai 2024 haben auch die Arbeiten für den Panattoni-Logistikpark in Könnern (Salzlandkreis) an der A14 begonnen. In die großen Hallen ziehen aber längst nicht mehr nur Logistikfirmen oder Onlinehändler mit ihren Lagern. Auch Industriefirmen interessieren sich verstärkt für die Mietobjekte.

„Bei uns hat sich inzwischen die Nachfrage sogar gedreht“, sagt VGP-Chef Jan Van Geet. Nach Unternehmensangaben entfielen bei VGP im ersten Halbjahr 2024 etwa 71 Prozent aller Neuvermietungen auf die sogenannte Leichtindustrie. Das Unternehmen baut gerade einen Logistik- und Gewerbepark in Sichtweite des Flughafens Leipzig/Halle. Es ist also damit zu rechnen, dass es in den kommenden Monaten zu industriellen Ansiedlungen kommen wird. Der große Vorteil für die Industriefirmen: Sie sparen Investitionen in neue Fabrikhallen, mieten je nach Bedarf Fläche.

Der neue Logistikpark von Panattoni an der A14 bei Könnern wächst. Foto: Engelbert Pülicher

Als besonderes Beispiel verweist Van Geet auf den VGP Park München: Dort wurden als Mieter das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei, der Autobauer BMW und seit Mitte 2024 auch Isar Aerospace gefunden. Das Raumfahrtunternehmen siedelt dort die Produktion für Trägerraketen an. So etwas ist auch in Mitteldeutschland möglich. So baut die Weerts-Gruppe gerade die Montagehalle für den Flugzeugbauer Deutsche Aircraft am Flughafen Leipzig/Halle.

Doch auch die Immobilienentwickler spüren die Wirtschaftsflaute. Es dauert länger, die neuen Objekte zu vermieten. Colliers-Manager Sauer geht davon aus, dass aktuell 100.000 Quadratmeter Hallenfläche in der Region Leipzig/Halle frei sind. Er rechnet damit, dass sich der Leerstand bis Frühjahr durch die Fertigstellung mehrerer Objekte weiter erhöhen wird.

Neben den verfügbaren Arbeitskräften sprechen vor allem vergleichsweise niedrige Mieten für die Region. Laut Logivest-Studie liegen die Mieten bei etwa 5,30 bis sechs Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In München sind es 10,50 bis 16 Euro. Das war sicher ein wichtiger Grund, warum sich Bravobike ansiedelt.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

Da ich Urlaub mache, erscheint der nächste Newsletter erst in zwei Wochen, herzlich Steffen Höhne

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Geldverdienen mit Batterien

Das Wittenberger Unternehmen Tesvolt bringt eine neue Generation Stromspeicher und eine Software auf den Markt, mit denen auch kleine Firmen am Energiehandel teilnehmen können. (MZ)

Die Handelsvorgänge und Erlöse können Kunden jederzeit über das Online-Portal von Tesvolt Energy verfolgen. Foto: Tesvolt

Windräder oft abgestellt

Wegen zu viel Ökostrom im Netz musste die Mitnetz in Mitteldeutschland im vergangenen Jahr 1.277-mal ins Netz eingreifen. Vor allem in Sachsen-Anhalt gab es viele Abschaltungen.

Contitech schließt Werke

Ein Thüringer und zwei sächsische Contitech-Standorte werden aufgegeben. Der Autozulieferer begründet das mit einer schwachen Nachfrage. Der Betriebsrat sieht das anders. (MZ)

Der Contitech-Standort in Frohburg soll aufgegeben werden. Foto: Contitech

Firmenchef kritisiert AfD-Großspende

Der Onlinehändler Böttcher aus Jena trennt sich nach AfD-Großspende von Aufsichtsrat Horst Jan Winter und fordert eine Geld-Schenkung zurück. Es ist eine recht abenteuerlich anmutende Geschichte, die Firmenchef Udo Böttcher da erzählt. (MZ)

Firmenchef Udo Böttcher steht wegen einer AfD-Großspende eines seiner Aufsichtsräte unter Druck. Foto: Bodo Schackow/dpa

BGH sieht Strafzinsen teilweise unzulässig

Viele Banken und Sparkassen haben den Kunden über Jahre Entgelte für die Aufbewahrung von Geldeinlagen in Rechnung gestellt. Laut BGH ist das in vielen Fällen nicht rechtens. Bekommen Betroffene in Mitteldeutschland nun Geld zurück? (MZ)

Energiespeicher-Firma baut Werk

Das Unternehmen Skeleton fertigt Superkondensatoren, die schnell Energie aufnehmen und abgeben können. In Bitterfeld-Wolfen soll das Speichermedium dafür hergestellt werden. (MZ)

Großer Sozialträger ist insolvent

Die Behindertenhilfe Bodelschwingh-Haus aus Wolmirstedt bei Magdeburg macht das Land für die Schieflage verantwortlich. Das Sozialministerium weist das zurück. (MZ)

Einbruch im Maschinenbau

Guter Jahresstart, doch dann der Einbruch: Die ostdeutsche Maschinenbaubranche steckt seit Frühjahr 2024 im Abwärtstrend. Sie warnt vor schweren Zeiten und fordert Hilfe von der Politik. (MZ)

Autozulieferer schließt Werk

Das Harzer Werk von Automobilzulieferer ElringKlinger schließt bald. Ein Großauftrag von Tesla ging offenbar verloren. In Thale laufen bereits Gespräche zur Zukunft des leerstehenden Firmengeländes.

Das Werk von ElringKlinger in Thale. Foto: Sonnemann Foto: Sonnemann

Rüstungsfirma übernimmt Bahnwerk

Am Mittwoch wurde im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Michael Kretschmer die Übernahme des Görlitzer Alstom-Werks durch KNDS besiegelt. So sieht der Deal aus. (LVZ)

Erster Schiffstransport unter Carolabrücke

Tschechiens größte Reederei EVD bringt einen schweren Generator über die Elbe nach Antwerpen. Es ist der erste Transport seit dem Einsturz der Carola-Brücke. Die Reederei will Schadenersatz von Dresden wegen der Verzögerung. (SZ)

Am 3.2.25 durfte der erst tschechische Schubschiffverband Dick Praha, die Unglücksstelle passieren. Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich

Bikar Aerospace baut aus

In Korbußen bei Gera betreibt das Familienunternehmen Bikar Aerospace einen Betrieb für Flugzeugteile. Nun investiert das Unternehmen aus Westfalen 60 Millionen Euro. Das Land steuert knapp elf Millionen Euro bei. (MDR)