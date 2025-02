Wittenberg/MZ. - Die vergangenen Tage sind in Deutschland sonnig gewesen. Im mitteldeutschen Netzgebiet von Mitnetz stieg die Solarstromeinspeisung in den Morgenstunden deutlich an. Mittags war das Netz dann mit Sonnenstrom bereits so voll, dass überschüssige Energie ins überregionale Netz von 50 Hertz abgegeben werden musste. Einerseits. Andererseits musste wegen der aktuellen Windflaute die mitteldeutsche Region nachts Strom aus dem 50-Hertz-Netz aufnehmen. Die mitteldeutschen Braunkohlekraftwerke produzierten am Anschlag. „Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien nehmen Zeiten mit Stromüberschüssen und Strommangel zu“, sagt Daniel Hannemann, Geschäftsführer des Batteriespeicher-Herstellers Tesvolt aus Wittenberg.

