Blockaden, Schleichfahrten und Demonstrationen: Am Mittwoch blockierten die Bauern viele Autobahnzufahrten in Sachsen-Anhalt. Der Landwirt, der den Protest organisiert, heißt Martin Dippe. Der ehrenamtliche Chef des Bauernbundes hat die Blockaden der 66 Zufahrten angemeldet. In einem kleinen Lagezentrum steuert er den Protest, neben ihm sitzt ein Verbindungsbeamter der Polizei. Wer wissen will, wie der Protest geplant wird, kann das in meinem Beitrag dazu nachlesen. Anlass der Proteste ist die Streichung der Agrardieselbeihilfe. Doch im Kern geht es darum, dass sich die Bauern von der Politik bevormundet fühlen und durch immer neue Auflagen ihre Existenz gefährdet sehen.