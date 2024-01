Der Präsident des Bauernbundes, Martin Dippe, organisiert die Autobahnblockaden mit Treckern in Sachsen-Anhalt. Der Landwirt sorgt aber auch dafür, dass es friedlich bleibt.

Bauernproteste: Dieser Landwirt koordiniert die Autobahnblockaden in Sachsen-Anhalt

Landwirt Martin Dippe orgenisiert die Bauernproteste in Sachsen-Anhalt mit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Im „Haus der Landwirtschaft“ in Magdeburg ist aus einem Konferenzraum ein kleines Lagezentrum geworden. Landwirt Martin Dippe sitzt mit zwei anderen Bauernvertretern vor Computern. Über den Bildschirm verfolgen sie mittels Kartensystemen die Lage bei den Autobahnblockaden in Sachsen-Anhalt. Fast minütlich klingelt Dippes Handy. Der 38-Jährige ist in Sachsen-Anhalt einer der wichtigen Männer hinter den Bauernprotesten.