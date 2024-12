Eine Spur, die aus Bad Oeynhausen über Bielefeld nach Staßfurt führt, eine Schlagzeile, die mit einem Freispruch endet, eine Fall in Schönebeck, der nicht nur die JU bewegt, ein Störer, der mindestens mal falsch grüßt - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.

wissen Sie, was ich am vierten Advent so schätze? Und an den Tagen danach bis ins neue Jahr? Etwas, das manche den „Weihnachtsfrieden“ nennen. Dass also bestimmte „Kriege“ – so groß oder so klein sie auch sein mögen –, einfach mal nicht ausgetragen werden.