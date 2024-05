SLK: Die Woche im ganzen Salzland Wie Jan Ullrich in den Pedalen in Kleinmühlingen die Fernsehbilder flimmern lässt

Ein spannendes Gespräch über Bildung und ihre Folgen, Staßfurter, die von ihren Sorgen ums Krankenhaus erzählen, ein junger Esel, der die Blicke im Zoo in Aschersleben auf sich zieht - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland passiert ist.