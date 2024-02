SLK: Die Woche im ganzen Salzland Warum das Parken in Staßfurt jetzt auch nicht mehr so viel Spaß macht wie früher

Immer wieder Altglas rund um den Container, Raketenreste im Badesee, dazu noch Mängel am Schulessen, aber ein bisschen Karneval darf trotzdem sein. Und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland passiert ist.