Am Montag, 21. August 2023, ist unser neuer Newsletter für das Salzland gestartet. Was Sie erwartet und wie Sie sich kostenlos dafür anmelden können.

Bernburg - Der Salzlandkreis ist groß. 1.427 Quadratkilometer Fläche sind es genau. Und die Wege sind weit: Von Schönebeck im Nordosten direkt an der Elbe bis nach Aschersleben im Südwesten an der Tür zum Harz sind es mehr als 50 Kilometer, von Könnern ganz im Südosten bis nach Etgersleben ganz im Nordwesten sogar fast 60 Kilometer.

Viel Land, viel Platz für ganz eigene Geschichten: Das verbindet nicht nur diesen Kreis, sondern auch jene vier Städte, die vor 16 Jahren in ihm zusammengeschlossen worden sind. Eines haben Bernburg, Aschersleben, Staßfurt und Schönebeck aber bis heute – und sie sollen es auch behalten: Eine ganz eigene Lokalredaktion, die im ganz eigenen Lokalteil in der Tageszeitung und auf deren Internetseite die wichtigsten Nachrichten von hier und aus der Umgebung berichtet, einordnet und unterhält.

Aber was ist gerade nebenan passiert? Was könnte ich vielleicht verpasst haben? Und was ist gerade sonst noch los an Elbe, Bode, Saale und Eine? Alles das, was die Menschen in der Region bisher vielleicht nicht in ihrer Tageszeitung vor Ort erfahren, bietet ihnen seit Montag, 21. August, unser neuer und kostenloser Newsletter „SLK“.

Ein Newsletter wie ein Autokennzeichen

Ja, ein Titel wie ein Autokennzeichen, das nicht jeder fährt. Denn auch hat jede Stadt ihr eigenes. Wir haben nachgefragt: Aktuell (Stand Ende Juli) fahren 21.928 Fahrzeuge mit einem ASL für Aschersleben, 25.765 mit einem BBG für Bernburg, 12.945 mit einem SFT für Staßfurt und 24.018 mit einem SBK. Und dabei halten sie sich, wie der aufmerksame Beobachter, der durch manche Orte an erst vor gar nicht langer Zeit verschobenen Stadtgrenzen bewegt, längst nicht überall an die neuen Verwaltungseinheiten.

Und doch gibt es eine Klammer: SLK, das Autokennzeichen des Salzlandkreises, prangt zurzeit immerhin auf 63.006 von insgesamt 147.662 Fahrzeugen. Auch unser Newsletter will so eine Klammer – einer für das ganze Salzland, den jeder per E-Mail abonnieren kann, erfahren die Leser von montags bis freitags das Wichtigste und die besten Geschichten aus allen vier Lokalredaktionen im Salzlandkreis – Schönebeck über Staßfurt und Bernburg bis nach Aschersleben.

Samstags ein ganz eigener Blickwinkel auf die Woche im Salzland

Immer samstags können die Leser sich dann ein bisschen mehr Zeit nehmen: Dann meldet sich die Redaktion persönlich zu Wort und nimmt sie mit durch alles, was aus ihrer Sicht zwischen all den Schlagzeilen in der vorangegangenen Woche wichtig gewesen ist: Was hat die Menschen aufgeregt? Welche Entscheidungen wurden getroffen? Welche persönliche Geschichte, welches besondere Schicksal hat besonders bewegt? Und nicht zuletzt: Was gab es vielleicht sogar zu lachen? Aus ihrem ganz eigenen Blickwinkel erzählt das die Redaktion, um einen Überblick zu verschaffen.

Gleichzeitig ist die E-Mail im Postfach nicht nur ein Newsletter, sondern auch eine Kontaktaufnahme: Was ist Ihnen wichtig? Was stört Sie in Ihrer Umgebung? Worüber freuen Sie sich nach so einer Woche am meisten? Erzählen Sie es uns, so wie wir es Ihnen erzählen! Egal, ob Sie aus Schönebeck, Staßfurt, Bernburg oder Aschersleben kommen.

Oder – um nur einige Orte zu nennen und keinen auszuschließen – aus Wolmirsleben oder Egeln, Sachsendorf oder Zuchau, Winningen oder Drohndorf, Hecklingen, Atzendorf oder Brumby, Mukrena oder Beesenlaublingen. Das Alles und noch viel mehr ist ihr zu Hause: der ganze Salzlandkreis, den wir zeigen wollen.

So können Sie sich anmelden

Wer jetzt Lust bekommen hat, vielleicht nicht gerade sein Auto von ASL, BBG, SFT oder SBK auf SLK umzumelden, trotzdem aber von Anfang an mit dabei zu sein, wenn „SLK – der Newsletter für das ganze Salzland“ versendet wird, kann sich hier dafür jetzt schon anmelden. Sie erhalten dann sofort unser neues Angebot.

Wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie mit unserem neuen digitalen Angebot über das bisherige Maß hinaus noch besser zu informieren, zu unterhalten und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das ohne in den Redaktionen vor Ort den Kontakt zu Ihnen zu verlieren.