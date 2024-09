SLK: Die Woche im ganzen Salzland Bevor der lange Sommer im Salzlandkreis am Ende noch zu lang wird

Eine Freibadsaison, die nicht enden will, ein Wochenende voller Feste, Personalien bei den Stadtwerken, ein Kita-Streit - und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland wichtig war.