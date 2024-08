Nach einer solchen Woche ist es schwer, den richtigen Ton zu treffen. Ich könnte diesen Newsletter ganz ins Zeichen der aktuellen Politik stellen - eine Woche nach der schrecklichen Bluttat in meiner Heimatstadt Solingen und zwei Tage vor den Landtagswahlen in unseren beiden Nachbarländern Thüringen und Sachsen. Beide Themen konnten Sie in dieser Woche ausführlich und aus den verschiedensten Blickwinkeln bei uns lesen.

Riesen-Auswahl bei unserem Fotowettbewerb

Abendsonne im Frühling über Südzucker-Fabrik in Zeitz (Foto: Ronny S.)

Daher möchte ich Ihnen fürs Wochenende etwas Zerstreuung bieten: Die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme suchen derzeit die schönsten Motive aus Sachsen-Anhalt. Für unseren Fotowettbewerb „Bildschönes Sachsen-Anhalt“ haben unsere Leserinnen und Leser im ersten Schritt genau 1.844 Fotos eingereicht. Vielen Dank, das ist wirklich überwältigend.

Bestimmen Sie jetzt die besten Motive!

Jetzt geht es darum, daraus die fünf schönsten Motive auszuwählen, die dann jeweils auf einer Briefmarke von biber Post und MZZ-Briefdienst verewigt werden. Bis zum 14. September 23.59 Uhr können Sie hier alle Bilder ansehen und abstimmen, welche Ihnen besonders gut gefallen. Sie dürfen dabei auch mehreren Bildern Ihre Stimme geben. Ich bin gespannt, welche Motive das Rennen machen - und dann im ganzen Land und darüber hinaus verschickt werden.

Heute beginnt der Sachsen-Anhalt-Tag

Oberbürgermeister von Stendal Bastian Sieler testet mit Jahrmarktchef Karl Welte das Fahrgeschäft „Magic“ auf dem Rummel des Landesfestes in Stendal. (Foto: Mike Kahnert)

Apropos Sachsen-Anhalt. Heute beginnt unser Landesfest - ganz im Norden, in Stendal. Mit der Stadt verbindet mich eine besondere Beziehung, da ich dort mehr als ein halbes Jahrzehnt gearbeitet und gelebt habe und daher die Entwicklung Stendals ganz direkt mitbekommen habe. Alles zu diesem großen Fest haben meine Kolleginnen und Kollegen der Volksstimme als Lokalmatadoren hier zusammengestellt. Den Festumzug am Sonntag ab 11 Uhr gibt es übrigens mit Unterstützung des Offenen Kanals Stendal live auf mz.de.

Unsere Mediengruppe ist mitten in der Innenstadt

Eine Reise in die Altmark lohnt sich, die alte Hansestadt hat sich beeindruckend entwickelt. Vielleicht sehen wir uns ja dort - etwa in der Breiten Straße 63, in unmittelbarer Nähe des altehrwürdigen Kaufhauses Ramelow. Hier treffen Siie in den nächsten Tagen zahlreiche meiner Kolleginnen und Kollegen aus Verlag und Redaktion am Stand unserer Mediengruppe. Schauen Sie gerne vorbei und sprechen Sie uns an. Wir präsentieren Ihnen die gesamte Palette unseres Angebotes - und die ist weit größer als die Produktion unserer beiden Tageszeitungen.

Testen Sie unsere neue App!

Die neue App der Mitteldeutschen Zeitung bietet viele Vorteile für Leser. (Gestaltung: MZ)

Dort können Sie auch einmal unsere neue App testen - mit dem Besten aus zwei Welten. Denn die App vereint das klassische E-Paper mit den Live-News von mz.de – so wird die App zu Ihrer Nachrichtenzentrale auf dem Smartphone oder dem Tablet. Unser wichtigstes Ziel ist dabei, dass Sie immer umfassend und aktuell informiert sind – egal, ob es um Politik oder Sport, Wirtschaft oder Lifestyle, um lokale oder überregionale Nachrichten geht.

Halle-Reporter täglich im Neustadt-Centrum

Die Gläserne Redaktion der MZ (Foto: Marvin Matzulla)

Wenn Sie es am Wochenende nicht bis nach Stendal schaffen. Meine Kolleginnen und Kollegen der MZ-Lokalredaktion Halle treffen Sie derzeit wochentags in unserer Gläsernen Redaktion im Neustadt-Centrum. Zwischen 11 und 16 Uhr sind wir bis Mitte September täglich dort und am ersten September-Wochenende zum großen Neustadt-Fest zum 60. Jubiläum auch am Samstag und Sonntag.

Viel Resonanz auf Gläserne Redaktion

Wir bekommen dort nicht nur viel Besuch von den Menschen aus Neustadt. Auch die „Drehscheibe“, die besondere Aktivitäten im Lokaljournalismus aufgreift, war vor York und hat mit unserem Chefreporter Dirk Skrzypczak ein längeres Interview geführt und sich in diesem besonderen Stadtteil Halles näher umgesehen.

Neues Reisemagazin mit Zielen für die kühle Jahreszeit

Der Spätsommer zeigt sich in diesen Tagen ja von seiner besten Seite. Einige Freibäder haben bereits ihre Saison verlängert. Ihre Urlaubserholung, so Sie welchen hatten, hält da hoffentlich auch ein wenig länger an. Aber vielleicht möchten Sie ja auch schon Pläne für den Winter schmieden. Meine Kolleginnen und Kollegen von MZ-Reise haben in ihrem neuen Katalog auf 48 Seiten Ziele aus Nah und Fern zusammengestellt - von winterlich kalt bis zum Kontrastprogramm in warmen Gefilden. Wenn Sie die gedruckte Beilage nicht mehr zu Hand haben, können Sie hier auch gerne in der digitalen Version blättern.

Kommen Sie behütet und mit Zuversicht in den Herbst. Mal schauen, was er uns bringt,

Herzliche Grüße, Ihr Marc Rath