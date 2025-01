der Countdown läuft: An den Laternenmasten ist es unschwer zu erkennen - der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange. In Halle hängen besonderes viele Plakate. Ganz in der Nähe meiner Wohnung habe ich acht als Spitzenreiter gezählt. Hier schlägt bereits an diesem Sonntag die Stunde der Wahrheit, denn die größte Stadt im MZ-Gebiet bekommt ein neues Stadtoberhaupt: Wird es der 29. Oberbürgermeister oder die dritte Oberbürgermeisterin in der Stadtgeschichte?

Alles auf einen Blick über die Kandidaten

Diese neun Kandidaten treten zur Oberbürgermeisterwahl in Halle an. (Grafik: Tobias Büttner)

Rund 186.000 Hallenserinnen und Hallenser sind wahlberechtigt. Vielleicht gehören Sie ja auch dazu? Der Ausgang verspricht spannend zu werden. Am Montag dieser Woche hatte die MZ-Lokalredaktion zum traditionellen Wahlforum ins Audimax der Uni eingeladen. Meine Kollegen Dirk Skrzypczak und Jonas Nayda hatten das Auditorium zu Beginn und am Ende gefragt, ob ihre Entscheidung schon feststeht - jeweils die Hälfte war da noch unentschlossen. Wenn Sie auch noch eine Entscheidungshilfe benötigen: Der Livestream ist in voller Länge weiterhin auf unserer Webseite abrufbar. Ebenso wie die Zusammenfassung von Halle-Reporter Denny Kleindienst. Überdies haben wir die Artikel über die sieben Männer und zwei Frauen, die für das erste Amt in der Saalestadt antreten, sowie weitere Informationen rund um die Wahl gebündelt, so dass Sie sich in Ruhe für den Wahlsonntag einlesen können.

Am Wahlabend Live-Sendung aus dem MZ-Studio

Ab 18 Uhr wird es dann spannend: Am Wahlabend bringt die MZ in einer Live-Sendung die Auswertung der Wahl direkt zu allen Interessierten nach Hause. Unser Digitalteam präsentiert spannende Diskussionen, Analysen und die neuesten Zahlen aus den Wahllokalen. Die Sendung „Halle wählt“ beleuchtet dabei nicht nur die Kandidaten und die Ergebnisse, sondern widmet sich auch den Themen, die die Hallenser aktuell beschäftigen. Die Moderatoren Christian Kadlubietz und Stefan B. Westphal werden zudem prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft über ihre Einschätzungen befragen. Zudem begleiten wir die Wahl mit einem Live-Ticker im Internet. Seien Sie also gerne ab 18 Uhr direkt dabei - auf mz.de/live

Machen Sie mit bei der MZ-Umfrage zur Bundestagswahl!

Bekommt keiner der Neun am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen, findet zwischen den beiden Erstplatzierten drei Wochen später eine Stichwahl statt - am gleichen Tag wie die Bundestagswahl. Für den Urnengang am 23. Februar wollen wir nicht nur von Prominenten, sondern auch von Ihnen wissen: Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert? In welchen Bereichen müsste sich in Deutschland am schnellsten etwas ändern? Wer ist Ihr persönlicher Favorit für das Amt des Bundeskanzlers? - das sind drei von insgesamt sechs Fragen der Online-Wahlumfrage der MZ zur Bundestagswahl. Bis zum 12. Februar können Sie sich daran kostenlos beteiligen. Die Ergebnisse werden wir am 15. Februar veröffentlichen. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhalten Sie auf Wunsch einen Gutschein für ein kostenloses Digitalabo der MZ für einen Monat. Hier geht es zur Umfrage.Wenn Sie sich ein Bild über die Kandidatinnen und Kandidaten verschaffen wollen, die den Süden unseres Landes künftig in Berlin vertreten wollen, nutzen Sie auch hierfür gerne unser Wahl-Spezial auf unserer Webseite, wo wir alle Informationen aus den acht Wahlkreisen des Landes gebündelt haben.

Erste Gesundheitsmesse im Händel-Haus

Die Gesundheits-Messen erfahren immer einen großen Zuspruch. (Foto: Silvio Kison)

Ich möchte Sie gerne noch auf weitere Aktivitäten unseres Medienhauses hinweisen. So haben wir gerade die Serie „Gesundes Sachsen-Anhalt“ gestartet. Damit möchten wir auf die Gesundheitstage AKTIV.LEBEN.2025 aufmerksam machen, die wir erstmals ausrichten: Am 8. März dreht sich zwischen 10 und 16 Uhr in der Händel-Halle in Halle alles um Gesundheit, Prävention und Pflege.

AKTIV.LEBEN richtet sich an ein breites Publikum: Eingeladen sind Best Ager (50+), Senioren, Angehörige sowie Fachkräfte aus Pflege, Medizin und Prävention. Sie können sich bei Vorträgen und interaktiven Workshops zu Themen wie Prävention, Ernährung oder Bewegung informieren. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: https://www.aktivleben-messe.de/

Reihe MZ-Wissen geht in die siebte Runde

Ein Klassiker ist dagegen die beliebte Veranstaltungsreihe „MZ Wissen“. Sie geht 2025 in die siebte Saison. Ab Februar stehen dabei im Capitol in Halle acht namhafte Referenten auf der Bühne. Die Themen reichen von Künstlicher Intelligenz bis zu Finanzwissen.„Wissen 2025 – Vorsprung durch Wissen mit Ihrer MZ" wird als hybride Veranstaltung angeboten, die Teilnahme ist also direkt vor Ort im „Capitol Halle“ möglich oder per Online-Übertragung von zu Hause aus. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Hier sind die wichtigsten Details: Die Vorträge finden statt von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im Capitol Halle, Lauchstädter Str. 1a (Einlass 18.30 Uhr). Abonnenten der MZ und Kunden der Volksbank Halle (Saale) bekommen Karten zum Vorzugspreis. Alle Informationen zu den Vorträgen und Kartenbestellungen gibt es hier.

Reise-Messe im Medienhaus

Bereits am 8. Februar findet die 26. MZ-Reisen-Messe von 10 bis 17 Uhr im Medienhaus der Mitteldeutschen Zeitung, Delitzscher Str. 65, in Halle statt. Es erwarten Sie Informationen zu über 150 Reisezielen, die Möglichkeit von Direktbuchungen mit vielen Messevorteilen, interessante Reisevorträge, ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen und Druckhausführungen. Natürlich können Sie auch bei unseren "süßen" Nachbarn vorbeischauen - es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Hallorenwerkes. Alles auf einen Blick und viele Reiseangebote: www.mz.de/leserreisen

Gläserne MZ-Redaktion im Hauptbahnhof

Mitarbeiter der Mitteldeutschen Zeitung räumen die Gläserne MZ-Redaktion ein. (Foto: Dirk Skrypczak)

Es ist eine Menge los bei uns! Ich bin jedenfalls erstmal gespannt auf diesen Sonntagsabend und freue mich schon auf Montag: Dann eröffnen wir nämlich das Gläserne Büro der MZ-Lokalredaktion Halle. Für drei Monate werden Reporter dort von Montag bis Freitag täglich vor Ort sein. Dafür wurde der Pop-Up-Store am Eingang des Bahnhofs umgestaltet. Für die Reisenden ist es die Gelegenheit, mit der MZ ins Gespräch zu kommen. Damit setzen wir nach den guten Erfahrungen aus Halle-Neustadt auch weiter auf einen direkten Draht zu Ihnen. Von 11 bis 13 Uhr können Sie auch direkt mit mir ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf Sie.

Kommen Sie gut in den kürzesten Monat des Jahres, der ein besonders spannender werden dürfte.

Mit besten GrüßenMarc Rath, Chefredakteur