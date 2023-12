Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

niemand sollte sein Kind beerdigen müssen. Familie Kravets weiß bereits, dass sie ihre Tochter und Schwester Milana bald zu Grabe tragen werden. Die Fünfjährige wird sterben, weil sie eine schwere Hirnschädigung hat, sie liegt im Kinderhospiz in Magdeburg. Es ist eine traurige Geschichte, die mein Kollege Julius Lukas aufgeschrieben hat: Kann Milana ihre letzten Wochen Zuhause verbringen? Wir haben über ihr Schicksal berichtet, weil die Familie Geld benötigt, um in eine neue Wohnung zu ziehen und Milanas Beerdigung zahlen zu können. Angelika Kolodin hat deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die Anästhesie-Assistentin hatte Milana und ihre Familie in der Uniklinik Halle kennengelernt. 4.000 Euro waren das Ziel der Aktion - es wurden mehr als 10.000. Hunderten Menschen ist das Schicksal Milanas nicht egal, es hat in ihnen den Wunsch geweckt, der Familie zu helfen. Ich empfinde das als Hoffnungsschimmer in einer eher düsteren Zeit und als tröstlich, auch wenn es leider für Milana keine Aussicht auf Heilung gibt.