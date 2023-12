Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Als sie den Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung gelesen habe, seien ihr die Tränen gekommen, sagt Angelika Kolodin. „Obwohl ich die Geschichte von Milana und ihrer Familie ja kenne, berührt mich das doch immer noch sehr“, sagt die Anästhesie-Assistentin, die am Uniklinikum Halle arbeitet. Dort hatte Kolodin die fünfjährige Milana und deren Mutter Elena Kravets kennengelernt. Das Mädchen aus der Ukraine leidet an einer so schweren Hirnschädigung, dass medizinisch nichts mehr für sie getan werden kann. Sie befindet sich seit April im Hospiz in Magdeburg, wo sie wohl auch sterben wird.