Eine Leiche löst einen Feuerwehreinsatz aus | Halle wird zur Landeshauptstadt, durch eine kuriose Aktion | Reform der Vergnügungssteuer im Politikgespräch

in der Rechtsmedizin in Halle hat eine Leiche einen ungewöhnlichen und zugleich gefährlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Grund? Es handelte bei der Person sich um den Mann, der am Mittwoch in Amsdorf bei einem Arbeitsunfall beim Chemieunternehmen Romonta ums Leben gekommen war. Die Hintergründe des kuriosen Falls und wie die rechtsmedizinische Untersuchung letztendlich stattgefunden hat, schrieb Ihnen mein Kollege Marvin Matzulla auf.

Der Schilderstreich setzt sich fort: am Donnerstagmorgen war Halle für kurze Zeit Landeshauptstadt, hieß aber dafür auch Magdeburg. Zumindest erschien es den Menschen so, die über die B80 in die Stadt fuhren. In den vergangenen Tagen wurden immer wieder Ortsschilder innerhalb Halle ausgetauscht. Man begab sich sogar auf die Suche nach Nietleben. Was die Polizei von der Aktion hält, hat für Sie Undine Freyberg in Erfahrung gebracht.

Haben Sie schon von Oberbürgermeister Vogts Plänen für die Reform der Vergnügungssteuer mitbekommen? Die Meinungen der Fraktionen dazu sind gespalten. Mein Kollege Jonas Nayda, hat aufgeschlüsselt, wer von dem Vorhaben profitieren würde und welche Vorteile die Reform für die Stadt bringen würde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Haben Sie einen ruhigen Freitag mit interessanter Lektüre,

Ihre Isabell Sparfeld