Bei einer geplanten rechtsmedizinischen Untersuchung des bei dem Arbeitsunfall am Mittwoch in Amsdorf getöteten Mannes kam es in Halle zu einem Zwischenfall. Spezialkräfte der Feuerwehr mussten die Leiche aus der Rechtsmedizin holen.

Kontaminiert: Wie die Feuerwehr in Halle eine Leiche aus der Rechtsmedizin holt

Nur mit Schutzanzügen können die Einsatzkräfte die Rechtsmedizin betreten.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ungewöhnlicher und zugleich gefährlicher Feuerwehreinsatz hat am Donnerstagmorgen für Aufsehen im Franzosenweg in Halle gesorgt. Gegen 8.30 Uhr wurden auf Anforderung der Rechtsmedizin Halle die Spezialkräfte der Feuerwehr, darunter sogenannte CBRN-Einheiten für chemische, biologische, radioaktive und nukleare Stoffe, alarmiert.