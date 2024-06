Zweifel an Vorwürfen gegen Rapper aus Neustadt

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 5. JUNI 2024

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

das Musikvideo eines in Halle lebenden Migranten hat hohe Wellen geschlagen. Der Vorwurf lautet, dass das Lied antisemitisch ist. Die Landesinnenministerin Tamara Zieschang (CDU) forderte gar, die Einbürgerung des 18-Jährigen wieder zurückzunehmen. Tatsächlich wird das von der Stadt Halle aktuell geprüft. Doch der 18-Jährige Hobby-Musiker hat auch Fürsprecher, die ihn für alles andere als einen „Radikalen“ halten. Die Staatsanwaltschaft Halle hat indes längst schon eine Entscheidung getroffen. Die aktuellen Erkenntnisse in dem Fall habe ich in meinem Artikel zusammengetragen.