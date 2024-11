Die friedliche Revolution jährt sich zum 35. Mal und der Weihnachtsmarkt in Halle kündigt sich an.

Hier in Halle, Newsletter vom 9. November 2024

35 Jahre ist es her, dass unter dem Druck von Massenprotesten und Demonstrationen das Diktaturregime in der DDR gewaltlos entmachtet wurde. Zugegeben: Ich war zu diesem Zeiptunkt noch nicht auf der Welt. Dennoch wirkt die friedliche Revolution auf mein Leben. Denn: Hätte es sie nicht gegeben, dürfte ich hier gewiss nicht frei tippen. Anlässlich zum heutigen Jahrestag hat Meine Kollegin Silvia Zöller aufgeschrieben, welche Rolle die Gotteshäuser in Halle bei der Friedensbewegung gespielt haben. Ich kann Ihnen verraten: eine bedeutende!

Na, wer hat Lust, die klirrende Kälte mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu bekämpfen? Der Glühwein in der Adventszeit hat für mich Tradition, auch wenn ich mir jedes Jahr aufs Neue den Mund am Heißgetränk verbrühe. Gebrannte Mandeln dank Glüchwein.

Am 26. November um 16 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt auf dem halleschen Marktplatz. Mein Kollege Dirk Skrzypczak weiß, was Sie dort dieses Jahr erwarten wird, er hat alle Antworten auf die wichtigsten Fragen für Sie aufgeschrieben.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende.

Ihr David Fuhrmann